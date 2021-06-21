Минздрав РК выявил вероятность циркуляции "индийского" штамма

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к "дельта-штамму" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.

Минздравом Республики Казахстан выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма, сообщает zakon.kz.

В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нур-Султане Министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ. По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта-штамма" ("индийского" штамма). Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к "дельта-штамму" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. МВК по нераспространению COVID-19

Отмечается, что "дельта-штамм" коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от одного человека инфицируются 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов - 3-4 человека, отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до семи дней.

При этом инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей. МВК по нераспространению COVID-19

Недавние исследования показывают, что "индийский" штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.

В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинации против COVID-19. Настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, в кратчайшие сроки привиться от КВИ. МВК по нераспространению COVID-19

Также сообщается, что для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 июня 2021 года, "дельта-штамм" SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

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