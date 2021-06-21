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Скончался экс-депутат Мажилиса Тарас Хитуов

Фото: Пресс-служба Мажилиса 21 июня 2021, 15:20

Нигматулин от имени депутатов выразил соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Сегодня, 21 июня, на 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса Парламента VI созыва Хитуов Тарас Кикбаевич, работавший в последние годы омбудсменом АО "НК "КазМунайГаз", сообщает zakon.kz.

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин от имени депутатов выразил соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Тарас Кикбаевич Хитуов внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Светлая память о нем, как о замечательном человеке, надежном друге, патриоте своей Родины навсегда останется в памяти всех тех, кто знал и работал с ним, - отметил Спикер Мажилиса.

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