Жара до 42 градусов ожидается в Казахстане 

Западные районы Казахстана будут находиться под влиянием антициклона.

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 22-24 июня, сообщает zakon.kz.

В течение периода западные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков.

А на остальную территорию республики будет оказывать влияние ложбина северного циклона, где – пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер, на севере, востоке и юго-востоке - сильный дождь. Температурный фон на севере, востоке и в центре в ночные часы 5-13, днем 12-23 тепла, в южной половине ночью 12-22, днем 24-35 тепла, на западе повышение ночью до 15-25, днем до 34-42 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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