В Алматинской области прошел первый семинар по туризму

В Казахстане прослеживается аналогичная тенденция на увеличение доли экотуристов.

Акционерное общество "НК "Kazakh Tourism" совместно с Управлением туризма Алматинской области и Казахстанской ассоциацией туризма провели первый практический семинар для владельцев гостевых домов в национальном парке "Көлсай көлдері", сообщает zakon.kz.

Благодаря семинар-тренингам, за три дня казахстанские туроператоры и владельцы гостевых домов узнали много нового про организацию питания, ремесленничеству и устойчивому развитию туризма.

Казахстан в этом году вошел в список лучших дестинаций крупного международного путеводителя Lonely Planet, как направление CBT туризма. То есть, у нас в стране, точнее в Кольсай и других частях Алматинской области одни из лучших гостевых домов в мире. директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова

С учетом нынешних реалий, экотуризм стал доминирующим видом туризма во всем мире, на долю которого приходится до 30% мирового потока. В Казахстане прослеживается аналогичная тенденция на увеличение доли экотуристов. Из всего внутреннего турпотока порядка 20% приходятся именно на национальные парки.

Национальный парк "Көлсай көлдері", в частности Саты, - это показательный пример того, как местное население может быть вовлечено в развитие туризма, получая при этом экономическую, социальную и иную реальную выгоду от туристов. И мы стремимся популяризировать этот вид туризма и распространить опыт Саты на весь Казахстан. директор департамента развития туристских продуктов АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы

Важно отметить, что пару лет назад в селе Саты действовали всего 53 гостевых дома, тогда как их количество сейчас возросло до 81. Растет и количество гостиниц, если в 2019 году здесь насчитывалось восемь объектов, то в текущем году функционирует 29 гостиниц.

Символично, что в год празднования 30-летия независимости нашей страны в рамках Kolsay CBT Workshop состоялось торжественное открытие 30-го по счету отеля в этом поселке на 23 номера. Кроме того, после реконструкции и расширения открылся эко-отель на 160 мест.

Алматинская область стала лидером по развитию экотуризма в стране, в том числе, по количеству гостевых домов. Это результат многолетнего труда, непрерывного обучения местного населения и продуманной стратегии региона. Принятые меры поддержки помогут вывести нашу отрасль на новый качественный уровень. руководитель Управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева

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