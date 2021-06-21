В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте похолодает 

Прогноз погоды на три дня.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 22-24 июня в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

22 июня переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ветер северо-западный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 17-19 тепла.23 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 15-17 тепла.24 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла.

Алматы

22 июня переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 тепла. 23 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.24 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 тепла.

Шымкент

22 июня небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла. 23-24 июня переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.

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