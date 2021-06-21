Лиц с особыми потребностями в финорганизациях будут обслуживать по-новому

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало методические рекомендации.

Разработаны методические рекомендации по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями в финансовых организациях, сообщает zakon.kz.

С момента создания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) финрегулятор определил одним из приоритетных направлений деятельности обеспечение доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями (ЛОВ). В 2020 году совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК) начаты оценка и анализ казахстанского законодательства на предмет выявления барьеров, сдерживающих рост финансовой доступности для ЛОВ. Создана рабочая группа по повышению финансовой доступности и качества финансовых услуг (рабочая группа), в рамках работы которой АРРФР совместно с АФК разработан ряд документов для финансовых организаций. Одним из таких документов являются методические рекомендации по предоставлению финансовых услуг и обслуживанию лиц с ограниченными возможностями для финансовых организаций. пресс-служба АРРФР

Методические рекомендации направлены на обеспечение полного и беспрепятственного доступа ЛОВ к объектам и финансовым услугам с учетом положений Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан".

Они разработаны на основе мирового опыта повышения финансовой инклюзии и включают в себя основные положения по обеспечению доступности финансовых услуг для ЛОВ из различных категорий:

с нарушениями зрения;

с нарушениями слуха и/или речи;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с ментальными нарушениями.

В рамках рекомендаций определены основные направления и улучшающие факторы по оснащению банкоматов и терминалов соответствующими техническими и программными свойствами, предоставлению финансовых услуг во фронт-офисах и отделениях финансовых организаций, использованию различных каналов коммуникаций. На основе применения методических рекомендаций финансовыми организациями будет проведен анализ проблемных вопросов, возникающих в процессе предоставления финансовых услуг и обслуживания ЛОВ. пресс-служба АРРФР

Также сообщается, что АРРФР на основе мирового опыта разработаны и направлены в финансовые организации методические рекомендации по обеспечению доступности информации для ЛОВ. Рекомендации включают в себя требования к информационным ресурсам - приведение интерфейсов мобильных приложений и сайтов финансовых организаций в соответствие с потребностями всех категорий ЛОВ.

Проанализировав ограничивающие факторы, а также опыт стран, принимающих меры по устранению барьеров и интеграции лиц с ограниченными возможностями в финансовую систему (Великобритания, Канада, США, Индия, Австралия, ЕС и Россия), АРРФР совместно с АФК и общественными организациями в рамках рабочей группы разработало план мероприятий. Согласно плану мероприятий, АРРФР и Министерством труда и социальной защиты населения РК запущено анкетирование представителей ЛОВ для определения наиболее востребованных финансовых услуг. Данные, полученные в результате анкетирования, позволят оцифровать те финансовые услуги и продукты, которыми планируют воспользоваться ЛОВ. пресс-служба АРРФР

Одним из приоритетных направлений финансовой инклюзии является развитие удаленных механизмов предоставления финансовых услуг с использованием биометрических и удаленных методов идентификации и аутентификации. Начиная с августа и до конца текущего года АРРФР совместно с Национальным банком РК, АФК и финансовыми организациями осуществит процесс выявления и устранения ограничений, препятствующих оказанию финансовых услуг и сбору биометрических данных представителей ЛОВ. До конца 2021 года все интерфейсы мобильных приложений и сайтов финансовых организаций должны быть приведены в соответствие с потребностями ЛОВ.

Осенью 2021 года планируется запустить пилотный проект "Полностью инклюзивная финансовая организация". Проект предусматривает определение отделения или фронт-офиса финансовой организации, полностью отвечающей потребностям ЛОВ всех категорий, как с оснащенностью инфраструктуры, так и с наличием компетенций сотрудников по обслуживанию ЛОВ. пресс-служба АРРФР

В рамках внедрения методических рекомендаций АРРФР совместно с общественными организациями обеспечит обучение сотрудников финансовых организаций по взаимодействию с представителями ЛОВ. В этой части специалисты общественных организаций, работающие в сфере поддержки ЛОВ, готовы обучать и консультировать специалистов финансовых организаций по вопросам общения и обслуживания лиц с различными видами инвалидности. Представители общественных организаций также проведут лекции, семинары и тренинги для финансового рынка по вопросам представителей ЛОВ.

Таким образом, методические рекомендации направлены на повышение доступности услуг финансовых организаций для лиц с ограниченными возможностями, которые испытывают трудности при получении финансовых услуг и продуктов. Особое внимание уделяется повышению доступности дистанционных каналов обслуживания для этой категории граждан. Основная цель методических рекомендаций - обеспечить равные возможности для ЛОВ по доступу к финансовым услугам и продуктам, устранение различий в финансовой доступности для ЛОВ и решение проблем, возникающих у них при получении финансовых услуг и продуктов. пресс-служба АРРФР

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