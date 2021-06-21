Интернет-мошенники маскируются под услуги "Казпочты"

Жертвами, как правило, становятся авторы частных объявлений о продаже на различных сайтах.

О новом мошенничестве с использованием имени нацоператора рассказали в АО "Казпочта", сообщает zakon.kz.

Как информирует нацкомпания, в казахстанском сегменте сети Интернет активизировались мошенники, предлагающие получить услуги "Казпочты" через фальшивые сайты и платформы.

Жертвами, как правило, становятся авторы частных объявлений о продаже на различных сайтах. Покупатель-мошенник якобы готов купить товар, что называется, "не глядя", потому что некогда, находится в другом городе, сидит с маленьким ребенком и так далее. Оплатить покупку или заказать доставку обещает через "Казпочту".

Жертву перенаправляют на сайт со схожим адресом и дизайном.

Человеку, перешедшему по фальшивой ссылке, предлагается заполнить форму и указать реквизиты своей платежной банковской карты, включая CVV-код, якобы для перевода на карточку оплаты за товар. На самом же деле происходит обратное: злоумышленники снимают денежные средства, используя полученные данные банковской карты.

Как правило, название фиктивного сайта может напоминать известные интернет-ресурсы или же содержать в наименовании популярный бренд или компанию.

Примеры ложных сайтов: http://post.kz.obyavlenije.com, http://kzpochta.youroplata.online.

Точки ( . ) вместо знака слэш ( / ) после домена (.kz) сообщают о том, что это сайт-подделка. Сайт должен использовать протокол https. Использование протокола http сообщает о том, что это сайт-подделка.

Настоящий сайт АО "Казпочта".

Настоящая платежная платформа АО "Казпочта".

Важно помнить: данные своей платежной карты стоит передавать, только если вы полностью уверены в добросовестности интернет-площадки, надежности и безопасности платежной интернет-системы. Для этого проверьте и перепроверьте аутентичность сайта, портала, интернет-магазина, платежного сервиса. Убедитесь, что имеете дело с настоящим, оригинальным ресурсом (например, введите название требуемой компании, организации или магазина в поисковой системе и сравните наименование их официального сайта с тем, что предлагается для использования вам). Если заметите сомнительные или подозрительные элементы и признаки, воздержитесь от передачи своих данных и проведения транзакции. Внимательно посмотрите на адрес интересуемого интернет-ресурса, его написание не должно содержать посторонних слов и знаков.

Еще одним способом защиты своих средств может стать использование виртуальной карты для совершения интернет-транзакций. Она очень удобна, так как на нее можно зачислять строго ту сумму, которая необходима для покупки в интернете. Таким образом, каждый может обезопасить свои денежные средства, находящиеся на классической платежной карте.

К услугам клиентов АО "Казпочта" виртуальная платежная карта Kazpost Virtual. Заказать ее можно на сайте или в мобильном приложении Post.kz.

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