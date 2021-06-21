Алматинцев призывают вакцинироваться

Современные вакцины против коронавируса безопасны, - заявила заведующая отделением педиатрии поликлиники в Алматы.

В Алматы развернуто более 200 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них расположена в торгово-развлекательных центрах города, сообщает zakon.kz.

В мобильных пунктах задействовано свыше 1200 медицинских работников. Среди них - заведующая отделением педиатрии алматинской поликлиники №5 Гульзат Байзакова. С апреля врач несет вахту в прививочном пункте ТРЦ "Мега парк". Этот пункт входит в число лидеров по вакцинации населения Алматы.

Она напомнила, что в ТРЦ "Мега парк" прививочный пункт начал работу еще 10 апреля. Все желающие могут заранее записаться на прививку через приложение Egov mobile либо прийти без записи. Каждого пришедшего получить вакцину ждет четыре этапа.

Сначала мы поверяем пациента по базе, просим заполнить анкету, чтобы узнать, есть ли у него какие-то противопоказания. Затем приглашаем в кабинет врача. Это допрививочный этап, где уже проводится осмотр, измеряют давление и температуру тела, проверяют сатурацию с помощью пульсоксиметра. В это время в прививочном пункте готовят вакцину. Сам процесс безболезненный. На все уходит меньше минуты. После этой процедуры каждый получает специальный бейдж и проходит в послепрививочный кабинет, где отдыхает на протяжении 30 минут. Гульзат Байзакова

По ее словам, все алматинцы имеют право выбрать любую вакцину из четырех представленных: "Спутник V", QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac.

Ежедневно мы вакцинируем от 150 до 250 человек. Прививочный пункт работает ежедневно, без выходных с 10:0.0 до 20.00. В нашем пункте первый компонент вакцины получили порядка 8600 человек, второй компонент - более 6400 горожан. Гульзат Байзакова

Вакцинируют всех желающих, кроме лиц младше 18 лет, беременных и кормящих женщин, а также тех, кому это противопоказано по состоянию здоровья. Онкобольные, к примеру, получают медотвод.

Заведующая отделением педиатрии подчеркнула, что современные вакцины против коронавируса - это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. Поэтому жителям Алматы не стоит переживать по поводу побочных явлений.

Всего за период с 1 февраля по 20 июня в Алматы вакцинированы 375 340 человек. За прошедшие сутки вакцинированы 2426 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 45 304 человека. В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1257 человек.

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