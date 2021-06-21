Какая погода ждет казахстанцев 22 июня 

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Синоптики представили прогноз погоды на 22 июня, сообщает zakon.kz.

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на восточную половину Казахстана, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, грозы, град, в горных, предгорных районах востока и юго-востока - сильные дожди. А на западной и юго-западной половине республики под влиянием антициклона и теплых воздушных масс ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области порывы 25 м/с.

В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град.

В Акмолинской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Мангыстауской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ветер северо-западный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С.

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