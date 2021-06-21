В настоящее время проводится досудебное расследование.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Газель". В результате ДТП один пассажир легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще трех пассажиров из двух автомашин с различными травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Во время ежедневного несения службы инспектор батальона патрульной полиции МПС УП Туркестана старший лейтенант полиции Рауан Аширбеков и лейтенант полиции Бекарыс Торебек заметили дорожно-транспортного происшествие по трассе Жибек жолы- Жетысай. Они помогли пострадавшим в ДТП и вытащили пассажиров на безопасное расстояние. До приезда "скорой помощи" стражи порядка оказали им всю необходимую помощь. Также они оцепили место ДТП и обеспечили безопасное движение автотранспорта на трассе.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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