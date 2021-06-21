Трем переселенцам незаконно перечислили около 6 млн тенге в Павлодарской области

Следственные мероприятия уже закончены, началось судебное разбирательство.

Департамент внутреннего госаудита Павлодарской области проверил Центр занятости акимата района Аккулы и обнаружил там факты незаконного перечисления денег, передает zakon.kz.

Сотрудники центра, используя свое служебное положение, за период 2018-2019 годов незаконно начислили и перечислили из бюджетных средств на возмещение расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг около 6 млн тенге трем участникам программы, - рассказали pavon.kz в ДВГА.

Как уточняется, материалы проверки передали в антикоррупционную службу для принятия процессуального решения. Следственные мероприятия уже закончены, началось судебное разбирательство.

Напомним, в Казахстане реализуется госпрограмма переселения людей из трудоизбыточных южных регионов страны на север, в том числе в Павлодарскую область, для повышения мобильности рабочей силы. Переселенцам выплачивают субсидии на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг.

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