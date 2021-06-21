Из артистов - в фермеры: житель Алматинской области расширяет табун благодаря программе "Еңбек"

Сегодня у него порядка 40 лошадей и большие планы по увеличению поголовья.

Многодетный отец Нурлибай Шамуратов работал солистом в сфере культуры Шымкента, пока не решил: одним искусством большую семью не прокормить. Переехав в Ескельдинский район, где живут его родственники, мужчина занялся бизнесом, передает zakon.kz.

8 лет назад он приобрел в соседнем поселке небольшую ферму, которая требовала ремонта. Купил пять лошадей, с каждым годом увеличивал табун за счет рождения молодняка и приобретения новых животных. Сегодня у него порядка 40 лошадей и большие планы по увеличению поголовья.

В этом году фермер получил заем по программе "Еңбек" в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. Теперь хозяйство увеличится еще на 8 лошадей.

Животноводством занимался мой отец, так что опыт у меня есть. Лошадей развожу на мясо, продаю по объявлению. Летом получаем кумыс, на который в период пандемии вырос спрос. По программе "Еңбек" я получил кредит под 6% и докупил лошадей. Плюсы этой программы для меня в том, что не нужно платить сразу - основной долг выплачивается раз в год, а проценты - раз в полгода. Это дает возможность поставить бизнес "на ноги", - рассказывает Нурлибай.

Предприниматель дает работу двоим землякам, которые помогают на хозяйстве. Для их комфортного проживания и труда созданы все условия. На будущее у Нурлибая большие планы - увеличить поголовье как минимум до 100 голов, передать хозяйство детям и со спокойной душой уйти на пенсию.

По словам заместителя директора Алматинского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Амирхана Смаилулы, для получения займа по программе "Енбек" есть определенные требования.

Основные требования к участникам программы - это наличие бизнес-плана, прохождение обучения основам предпринимательства, отсутствие просроченной задолженности перед государственными, банковскими и финансовыми организациями. При получении займа обязательно предоставление в залог движимого или недвижимого имущества, - заявляет А. Смаилулы.

На развитие животноводства фонд выдает кредиты до 4 млн тенге сроком на 6,5 года по льготной ставке 6 %, а для многодетных семей - 4%. Эффективная ставка при этом, соответственно, не превышает 6,7 и 4,7 % годовых. До 20% от суммы займа фермер может потратить на пополнение оборотного капитала - закуп кормов, текущие работы.

С прошлого года в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства внедрена автоматизированная процедура рассмотрения заявки. Теперь потенциальному клиенту нет необходимости ехать в офис в Алматы или Талдыкорган, чтобы узнать, одобрят ли ему кредит.

В 2020 году мы в пилотном режиме запустили систему "Онлайн-кредитование агропромышленного комплекса". Заявка подается на сайте www.online.fagri.kz, где обрабатывается с помощью автоматизированной системы. Для подачи заявки клиент должен зарегистрироваться на сайте при помощи электронной цифровой подписи, затем на основании информации, поступающей из государственных баз данных, автоматически формируется заявка. Потенциальному заемщику нет необходимости вводить данные вручную. В течение 10-15 минут система выдает результат. В случае предварительного одобрения клиент приступает к сбору документов для сдачи в Фонд. Подать заявку можно самостоятельно из дома или приехать в областной филиал, где наши сотрудники помогут ее оформить, - говорит Амирхан Смаилулы.

Если предпринимательский стаж заявителя менее трех лет, перед получением кредита он должен пройти обучение основам предпринимательства и получить сертификат.

Более пяти тысяч заявок поступило по онлайн-системе в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства в этом году, из них более трех тысяч уже одобрено. По 2171 заявке выданы займы на общую сумму 10 млрд 460 млн тенге. Подробности об условиях кредитования - на сайте www.fagri.kz.

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