21 июня во всем мире отмечается День селфи

Этот праздник появился в США в 2014 году.

Вот уже как восемь лет люди по всему миру стали отмечать День селфи, передает zakon.kz.

Инициатором этой затеи принято считать техасского диджея Макнили. Правда, он предлагал учредить Национальный день селфи в США. Однако его идею быстро подхватили и в других странах, и теперь этот праздник получил неофициальный статус международного или всемирного.

Если верить прессе, то за одну минуту в мире делают более 2,5 миллиона селфи. Люди фотографируют себя в самых разных местах, ситуациях, образах. Но наибольшее восхищение чаще всего вызывают снимки, сделанные в экстремальных условиях, в частности, на крышах высотных зданий. Таких смельчаков называют руферами. Ниже представлены некоторые из созданных ими фото.

Московский студент и блогер Александр Ремнев на крыше Бурдж-Халифы - небоскреба высотой 828 метров в Дубае (ОАЭ)

В 2015 году санкт-петербургский фотограф-руфер Арсений Ольденбургский сделал селфи на самой верхней точке алматинской гостиницы "Казахстан".

В Китае руфер У Юннинг упал с крыши самого большого небоскреба в городе Чанша, записав свою гибель на камеру. Парень находился на 62-м этаже и выполнял смертельно опасные подтягивания на отвесной стене без спасательной экипировки.

Якуб Влк использует селфи-палку, чтобы запечатлеть эту замечательную фотографию на планере над аэропортом Бенешов в Чешской Республике.

Панорама района Пудун в Шанхае

Москвич Александр Ремнев в Гонконге на вершине небоскреба Центр Тауэр

Фотограф-руфер Иван Федоров в одном из российских городов

Дмитрий Черныш с подругой в Дубае на крыше Миллениум Тауэр

Григорий Мустанг, он же 27-летний Павел Ушевец из Киева, покорил львовскую телевышку высотой 190 метров

Российские руферы Владимир Сидоров и Иван Кузнецов покорили самый высокий небоскреб Шанхая - Цзинь Мао

Александр Ремнев из Москвы на самом верху гостиницы Address напротив Бурдж Халифы в Дубае

Украинец Григорий Мустанг на вершине одного из дубайских небоскребов

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