Как в Акмолинской области стимулируют население вакцинироваться

С февраля этого года в регионе первым компонентом привиты 94 992 человека, вторым - 59 315 человек.

Для ускорения вакцинации от коронавируса власти Акмолинской области решили стимулировать население, особенно это касается сельчан, передает zakon.kz.

Так как прививочная кампания идет не совсем активно, на местах решили стимулировать людей ответственно относиться к своему здоровью. Большую долю привитых составили работники промышленных предприятий - 5208. Для вакцинации на места выезжают мобильные группы, железнодорожные организации в Атбасарском, Жаксынском районах предоставляют один оплачиваемый день отдыха своим работникам. Крупные предприятия среди своих сотрудников проводят розыгрыши призов. Известное за пределами региона ТОО "Милк Проджект" бесплатно предлагает молочную продукцию лицам, получающим вакцину. Мы очень надеемся, что подобные меры сподвигнут акмолинцев на вакцинацию, - отметила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

Как уточняется, в регионе вакцинация идет уже около полугода. По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, с февраля этого года первым компонентом привиты 94 992 человека, вторым - 59 315 человек.

Для государственных учреждений Буландынского района и Степногорска прибавили день к трудовому отпуску.

К стимулированию вакцинации подключилась и сфера торговли. В Бурабайском районе в мобильном пункте торгового дома "Ак Желкен" разыгрываются ценные подарки среди вакцинированных. В Астраханском районе разыгрывается призовая лотерея в выходные дни. Розыгрыш проводится путем распределения номерков по сельским округам, в качестве призов - нужные для быта товары - электрические чайники, утюги и прочее.

Инициаторами поощрения в регионе являются и сами госслужащие. Заместитель акима Коргалжынского района Дарын Сабыргалиев на личные средства организовал акцию "Подарок каждому вакцинированному от COVID-19" в селах Сабынды, Караегин и Арыкты. Идея возникла в ходе обсуждения с акиматом Коргалжынского района мер по активизации вакцинации, - рассказали в Управлении внутренней политики региона.

Отмечается, что в области действует 131 прививочный пункт, 120 мобильных бригад. Также для вакцинации в ряде районов задействованы 11 передвижных медицинских комплексов.

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