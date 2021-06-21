Троллейбус задымился в Алматы

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Дым появился из-за короткого замыкания.
В Алматы троллейбус 25 маршрута задымился в результате короткого замыкания, передает zakon.kz.
21 июня в 13.35 на улице Абая, не доезжая до улицы Саина, у троллейбуса 25 маршрута, БН 3025, из-за потери штанги произошло замыкание, - рассказали в ТОО "Алматыэлектротранс".
Как уточнили в ДЧС города, короткое замыкание произошло в моторном отсеке.
Повреждений у троллейбуса нет. В результате ЧП никто не пострадал.
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