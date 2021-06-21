Двое пострадали в ДТП с участием такси в Алматы

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Немецкая иномарка на полном ходу влетела в российский автомобиль.
Двух пассажиров госпитализировали в результате столкновения автомобилей марки Mercedes-Benz и LADA, передает zakon.kz.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz Е-класс ехал в южном направлении по узкой улице Орджоникидзе. Предположительно, он не увидел знак "Уступи дорогу" и выехал на пересечение с улицей Руставели, где по главной дороге двигалось такси марки LADA Granta.
Немецкая иномарка на полном ходу влетела в российский автомобиль.
Удар был несильный, но этого оказалось достаточно, чтобы Granta перевернулась.
В результате ДТП пострадали три человека - водитель такси и двое пассажиров.
Госпитализация потребовалась только пассажирам. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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