Аттракцион "Камикадзе" завис вместе с россиянами в воздухе

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Очевидцы сняли ЧП на видео.
Аттракцион "Камикадзе" в российском парке "Лукоморье" в Саратове завис вместе с людьми в воздухе на пять-семь минут, передает zakon.kz.
Очевидцы сняли видео и опубликовали в Instagram.
Что стало причиной остановки, неизвестно.
Жителей города возмутило ЧП:
Ужас просто! Все аттракционы должны проверять! Инфаркт стукнет!
В суд пусть подают на парк развлечений за моральный ущерб с риском для жизни.
Бедные люди. В такую жару вверх ногами семь минут.
По информации российских СМИ, Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!