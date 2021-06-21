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Аттракцион "Камикадзе" завис вместе с россиянами в воздухе

Фото: из открытых источников. 21 июня 2021, 22:45

Очевидцы сняли ЧП на видео.

Аттракцион "Камикадзе" в российском парке "Лукоморье" в Саратове завис вместе с людьми в воздухе на пять-семь минут, передает zakon.kz.

Очевидцы сняли видео и опубликовали в Instagram.

Что стало причиной остановки, неизвестно.

Жителей города возмутило ЧП:

Ужас просто! Все аттракционы должны проверять! Инфаркт стукнет!

В суд пусть подают на парк развлечений за моральный ущерб с риском для жизни.

Бедные люди. В такую жару вверх ногами семь минут.

По информации российских СМИ, Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион.

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