Заброшенную дачу Лаврентия Берии в Грузии продали за 782 тыс. долларов

Площадь дома, а также прилегающая территории составляет более 22 тыс. кв. м.

Агентство по управлению госимуществом Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продало с аукциона за 2,5 млн лари (более 782 тыс. долларов) заброшенный дом в курортном поселке Коджори близ Тбилиси, который был летней дачей наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, передает zakon.kz.

Когда мы окончательно договоримся с партнерами, тогда сообщим подробности. Я не знаю, когда у нас будет более подробная информация. Это не от нас зависит. Мы до сих пор ведем переговоры с тем, кто на самом деле должен развивать эту территорию, - рассказал ТАСС директор компании "Иберотель", которая стала обладателем объекта, Иванэ Барбакадзе.

Как уточняется, площадь дома, а также прилегающая территории составляет более 22 тыс. кв. м. Стартовая цена объекта была более 1,2 млн лари (более $375 тыс.). Дача Берии была выставлена на аукцион Министерство экономики Грузии в рамках программы "100 инвестиционных предложений бизнесу", направленной на приватизацию государственного имущества.

Коджорская дача была построена еще во времена царской России и отличалась своей необычной архитектурой и голубым цветом. При СССР усадьба стала правительственной дачей, куда приезжали отдыхать высшие чины государства, в том числе и Берия. После распада СССР дача Берии была переделана под детский лагерь, однако позже здание оказалось заброшенным. Постройка до сих пор была на балансе государства, - резюмирует издание.

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