Австрия выиграла Украину на "Euro-2020"

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Австрии.

Сборные Украины и Австрии встретились в матче группы С чемпионата Европы-2020. Встреча заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата состоялась на стадионе "Националь" в Бухаресте (Румыния), сообщает zakon.kz.

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Первый мяч забил украинцам австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер на 21 минуте.

Несмотря на все попытки украинской сборной отыграться, забить даже одного гола им так и не удалось.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Австрии.

Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.

Ночью 22 июня состоятся матчи Россия-Дания и Финляндия-Бельгия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Россия-Дания: победа России - 5.4, победа Дании - 1.67, ничья - 4.10.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Финляндия-Бельгия: победа Финляндии – 11, победа Бельгии – 1.33, ничья – 5.3.

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