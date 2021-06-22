Нидерланды разгромили Северную Македонию на "Euro-2020"

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу Нидерландов.

Состоялся матч сборных Северной Македонии и Нидерландов. Встреча заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 прошла на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме, сообщает zakon.kz.

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Первый гол на 24 минуте в ворота сборной Македонии забил нидерландский нападающий Мемфис Депай. И вплоть до второго тайма никому не удалось сдвинуть счет с места. Отличился в этот период лишь северомакедонский Висар Муслиу, получив в игре "желтую" карточку.

Затем полузащитник Нидерландов Джорджиньо Вейналдум почти подряд забил в ворота противника два мяча – на 51 и 58 минутах, чем усилил позиции команды окончательно.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу Нидерландов.

Ночью 22 июня состоятся матчи Россия-Дания и Финляндия-Бельгия.

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