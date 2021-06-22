Два поезда из Нур-Султана и Алматы будут курсировать ежедневно в Усть-Каменогорск

Изменения в расписании вступают в силу с 24 июня в Нур-Султане и 26 июня в Алматы.

Увеличивается периодичность курсирования пассажирских поездов в Усть-Каменогорск, передает zakon.kz.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021г. и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 июня 2021 г. увеличивается периодичность курсирования следующих пассажирских поездов: №68/67 "Нур-Султан Нурлы жол – Оскемен-1" вместо одного раза в неделю будет курсировать ежедневно, отправлением из Нур-Султана с Нурлы жол с 23.06.2021 г., прибытием/отправлением из Оскемен-1 с 24.06.2021 г. - рассказали в пресс-службе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Также сообщается, что поезд №351/352 "Алматы-2 – Оскемен-1" вместо графика "через день" будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2 с 23.06.2021 г., прибытием в Оскемен-1 24.06.2021 г., отправлением из Оскемен-1 с 25.06.2021 г., прибытием в Алматы-2 26.06.2021 г.

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