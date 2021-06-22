Россия проиграла Дании и покидает Евро 2020

Упустив момент, сборная России перестала показывать уверенный футбол.

Сборные России и Дании сыграли в Копенгагене на стадионе "Паркен" решающий матч группового турнира Евро-2020. Россия уступила с разгромным счетом – 1:4, сообщает zakon.kz.

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Сборная Дании играла под рев своих болельщиков. Даже минимальная активность красно-белых на поле, сопровождалась одобрительным гулом трибун. Российских болельщиков под предлогом "неблагоприятной эпидемиологической ситуации" в страну не пустили.

Датчане больше владели мячом весь первый тайм, но сказать, что критически больше – нельзя. Первые минут 20 опасных моментов у ворот Сафонова даже не возникало. Более того, во время стремительной ответки, Головкин едва не забил датчанам, умело обыграв трех защитников, пробил низом, но Шмейхель успел выставить ногу.

Упустив этот момент, сборная России перестала показывать уверенный футбол и на 38 минуте Миккель Дамсгаард получив передачу у штрафной, закрутил от линии почти в девятку ворот сборной России. Сафонов мяч только взглядом проводил. 1:0 в пользу сборной Дании.

Второй гол в ворота россиян влетел на 14 минуте второго тайма. Зобнин в своей штрафной покатил мяч за спину, не смотря назад, где его спокойно подобрал Поульсен и также спокойно вкатил в ворота Сафонова. Возможно даже поблагодарил российского полузащитника за столь щедрый подарок. Чудовищный, непростительный ляп. Как конфету у ребенка… 2:0 в пользу сборной Дании.

Относительно исправиться, российской сборной помог Дзюба. Соболев вошел в штрафную соперника, где его сфолил Кристенсен. Судья назначил пенальти, и Дзюба вколотил мяч в центр ворот, когда вратарь бросился в сторону. 2:1.

В какой-то момент казалось, что россияне почти не уступали хозяевам, но этого "почти" оказалось достаточным. Вторая половина игры полностью проходила под диктовку хозяев.

Датчане взяли ворота россиян в осаду. В одной из атак Сафонов отразил три мяча подряд, а затем Андреас Кристенсен забил мяч в сетку. 3:1.

Завершающий нокаут последовал на 38 минуте второго тайма. Датчане поймали кураж на последних минутах игры, россияне не смогли остановить быструю контратаку соперника. Мехле вышел на ударную позицию и пробил в угол ворот. 4:1.

России хватило бы ничьей, чтобы выйти в плей-офф, но такого шанса ей хозяева не дали.

Прежде Россия и Дания встречались лишь однажды – в товарищеском матче в 2012 году. Победила сборная России, по мячу забили Роман Широков и Андрей Аршавин.

Сейчас Россия занимает 38-е место в рейтинге FIFA, Дания – 10-е.

Сборная России стабильно пропускает в гостях. 12 голов в пяти последних случаях, не считая сегодняшних.

Дания стартовала на своем поле и все матчи проводит в Копенгагене. Несмотря на это "Алая гвардия" неожиданно прогорала сборной Финляндии. Но еще до игры с россиянами они уже считались фаворитами, несмотря на то, что не набрали очков.

Практически все датские футболисты выступают за клубы ведущих европейских чемпионатов: "Валенсию", "Барселону", "Милан", "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм", "Интер", "Боруссию" и другие.

22 июня состоятся матчи Хорватия-Шотландия и Чехия-Англия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Хорватия-Шотландия: победа Хорватии - 2.31, победа Шотландии - 3.10, ничья - 3.65.

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