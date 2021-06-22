Названы самые опасные упражнения в тренажерном зале

Любое упражнение со свободным весом, если не выполнять его осмысленно, может привести к травме.

Какие упражнения чаще всего приводят к травмам по время занятий фитнесом, сообщает zakon.kz.

Об этом тренер по триатлону Александр Халаманов пишет РИА Новости.

В приседаниях со штангой, становой тягой и жиме лежа задействовано больше всего суставов. Вне зависимости от уровня подготовки эти три упражнения рекомендуется делать с партнером, который способен подстраховать, особенно если речь идет о больших весах. Если такого партнера нет, можно делать жим лежа и приседания в машине Смита, где гриф штанги перемещается вдоль рельсов. Машина позволяет в любой момент повернуть гриф и безопасно закончить упражнение в любой фазе, — рассказал Халаманов.

По словам тренера, любое упражнение со свободным весом, если не выполнять его осмысленно, может привести к травме. Спортсмен-любитель устает либо увлекается, не заканчивает повторение и роняет на себя вес.

Нередки ситуации, когда люди случайно кидают себе грифы на стопы, получают растяжения или, в случае с приседаниями со штангой, – вывихи. Профессиональные штангисты способны сгруппироваться, когда что-то идет не так, и свести ущерб для здоровья к минимуму. В основном посетители фитнес-залов этого делать не умеют, — отметил Халаманов.

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