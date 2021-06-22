Сборная России лидирует по количеству результативных ошибок на Евро-2020

Накануне сборная России с разгромным счетом проиграла команде Дании.

Накануне сборная России с разгромным счетом проиграла команде Дании (1:4) на Евро-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Таким образом, игроки сборной России стали лидерами чемпионата Европы по количеству результативных ошибок.

Они допустили три ошибки, приведших к пропущенному мячу. Ни одна другая команда не допустила больше одной. страница Opta Ivan в Twitter

Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз в истории пропустила четыре мяча на Евро.

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