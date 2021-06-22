Впервые с апреля 2019: Цена нефти Brent поднялась выше $75

Стоимость фьючерса выросла на 0,16%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%, сообщает zakon.kz со ссылкой на

Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 07:20 по времени Нур-Султана.

В последний раз цена Brent превышала $75 за баррель в апреле 2019 года.

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