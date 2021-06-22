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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 410 тысяч

Фото: 24kz 22 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 323,
  • в городе Алматы - 110,
  • в городе Шымкент - 17,
  • в Акмолинской области - 33,
  • в Актюбинской области - 7,
  • в Алматинской области - 27,
  • в Атырауской области - 26,
  • в ВКО - 64,
  • в Жамбылской области - 22,
  • в ЗКО - 13,
  • в Карагандинской области - 153,
  • в Костанайской области - 31,
  • в Кызылординской области - 30,
  • в Мангыстауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 43,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 17.

Всего в стране подтверждено 410 523 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 273,
  • в городе Алматы - 100,
  • в городе Шымкенте - 10,
  • в Акмолинской области - 18,
  • в Актюбинской области - 55,
  • в Алматинской области - 10,
  • в Атырауской области - 85,
  • в ВКО - 54,
  • в Жамбылской области - 48,
  • в ЗКО - 138,
  • в Карагандинской области - 129,
  • в Костанайской области - 29,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангыстауской области - 8,
  • в Павлодарской области - 85,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровело 386 127 человек от COVID-19

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