В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 410 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 323,
- в городе Алматы - 110,
- в городе Шымкент - 17,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 7,
- в Алматинской области - 27,
- в Атырауской области - 26,
- в ВКО - 64,
- в Жамбылской области - 22,
- в ЗКО - 13,
- в Карагандинской области - 153,
- в Костанайской области - 31,
- в Кызылординской области - 30,
- в Мангыстауской области - 12,
- в Павлодарской области - 43,
- в СКО - 15,
- в Туркестанской области - 17.
Всего в стране подтверждено 410 523 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 273,
- в городе Алматы - 100,
- в городе Шымкенте - 10,
- в Акмолинской области - 18,
- в Актюбинской области - 55,
- в Алматинской области - 10,
- в Атырауской области - 85,
- в ВКО - 54,
- в Жамбылской области - 48,
- в ЗКО - 138,
- в Карагандинской области - 129,
- в Костанайской области - 29,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангыстауской области - 8,
- в Павлодарской области - 85,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 13.
Всего в стране выздоровело 386 127 человек от COVID-19
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