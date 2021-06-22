В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 410 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 323,

в городе Алматы - 110,

в городе Шымкент - 17,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 27,

в Атырауской области - 26,

в ВКО - 64,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 153,

в Костанайской области - 31,

в Кызылординской области - 30,

в Мангыстауской области - 12,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 17.

Всего в стране подтверждено 410 523 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 273,

в городе Алматы - 100,

в городе Шымкенте - 10,

в Акмолинской области - 18,

в Актюбинской области - 55,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 85,

в ВКО - 54,

в Жамбылской области - 48,

в ЗКО - 138,

в Карагандинской области - 129,

в Костанайской области - 29,

в Кызылординской области – 7,

в Мангыстауской области - 8,

в Павлодарской области - 85,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровело 386 127 человек от COVID-19

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