Казахстан получает из Кыргызстана лишь 50% согласованного объема воды

Жамбылская область Казахстана ощущает нехватку воды из-за зависимости от Кыргызстана.

Жамбылская область Казахстана ощущает нехватку воды из-за зависимости от Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Об этом рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Воду мы берем из Орто-Токойского и Кировского водохранилищ. На сегодня от того объема, который прописан в соглашении между двумя государствами, мы получаем только 50 процентов. Сейчас с ними [представителями Кыргызстана] работаем. Недавно была делегация. Сейчас на какой-то процент [объемы воды] нам увеличили, но, к сожалению, этой воды нам пока недостаточно, - ответил Сапарбаев на вопрос журналиста.

Аким связывает причину с дефицитом воды в самом Кыргызстане, вызванным, по его словам, недостаточно высокой температурой воздуха, которая влияет на таяние ледников в горах.

- Поэтому мы должны эффективно использовать свои водные ресурсы: подземные и надземные воды, построить дополнительные поймы, сначала три поймы, потом будем увеличивать количество. Также мы должны починить скважины, заполнить озера с осени и использовать воду родников, - добавил Сапарбаев.

По его словам, пока область в зависимости от Кыргызстана на 80 процентов. На данный момент за счет рек Чу и Талас обеспечивается потребность воды лишь на 50 процентов.

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