Алматы вернулся в "желтую" зону по коронавирусу

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне по прежнему находится Нур-Султан.
Казахстан и город Алматы вновь оказались в зоне умеренного риска (желтая зона) по распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июня 2021 года.
В "красной" зоне: Нур-Султан.
В "желтой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀ В "зеленой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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