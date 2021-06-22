Из-за "дельта-штамма" в Казахстане могут усилить карантин

МВК рассмотрит меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в городе Нур-Султан и других регионах.

На заседании правительства заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, что скоро проведут МВК, где рассмотрят вопрос усиления санитарно-эпидемиологических требований в городе Нур-Султан и других регионах, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Тугжанова, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильная.

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Индекс репродуктивности вируса составляет 1, но мы видим, какая ситуация в мире и приграничных странах. То есть новые штаммы коронавируса быстро распространяются. В Нур-Султане проводился скрининг, поэтому здесь министр Цой говорил, что есть "дельта-штамм". В связи с этим акимы регионов должны контролировать ситуацию, - сказал Ералы Тугжанов.

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При этом заместитель премьер-министра сообщил, что МВК проведет заседание и будет рассматривать меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в городе Нур-Султан и других регионах.

В местах массового скопления людей должна сохраняться дистанция, люди должны носить средства индивидуальной защиты, надо усилить работу мониторинговых групп во всех регионах, а те, кто приходит в общественные места, должны строго соблюдать меры защиты. Также проходить по приложению "Ashyq". Акимы регионов, все госорганы должны контролировать данную ситуацию, - заключил Тугжанов.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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