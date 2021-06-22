Финансирование волонтерства сократилось в четыре раза в 2021 году 

За первое полугодие этого года проведено более 6 тыс. мероприятий с участием 113 тыс. волонтеров.

Финансирование волонтерства в 2021 году снизилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом, сообщила на заседании правительства министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

За первое полугодие этого года проведено более 6 тыс. мероприятий с участием 113 тыс. волонтеров. Хочу сказать, что нужна поддержка, но, к сожалению, в этом году финансирование снизилось по сравнению с прошлым годом. В прошлом году на эти цели было выделено 338,6 млн тенге, а в этом году предусмотрено лишь 89,7 млн тенге, - сообщила Балаева.

Министр добавила, что, по оценке центра "Талап", экономический вклад волонтеров в экономику РК в 2020 году составляет 3,9 млрд тенге. Наибольшая доля волонтерской деятельности приходится на здравоохранение и социальные услуги - 68 %.

В прошедший год волонтера в условиях пандемии наши граждане продемонстрировали подлинные благотворительные качества и высокий уровень личной ответственности. За этот год увеличилось количество граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности. В частности, количество волонтерских организаций выросло в три раза, число активных волонтеров - в четыре раза, - напомнила министр.

По ее словам, в Казахстане продолжат поддерживать волонтерское движение в рамках Дорожной карты развития волонтерства, которая включает такие меры, как внесение изменений на законодательном уровне для предоставления льгот при поступлении в вуз, расширение прав и обязанностей волонтеров, установление минимального возрастного порога и нормы корпоративного волонтерства.

Совместно с экспертами разрабатывается стандарт поддержки волонтерской деятельности. В этом году для стимулирования волонтеров будем продолжать вручение международной премии "Волонтер года" с привлечением претендентов из различных стран мира, - заключила Балаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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