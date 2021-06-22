Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 

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11 выходных дней будет в июле.
В июле казахстанцы смогут отдохнуть 11 дней, передает zakon.kz.
6 июля в Казахстане празднуют День столицы. Праздник приходится на вторник, что дает один дополнительный выходной, но правительство, чтобы отдохнуть три дня подряд, перенесло рабочий день с 5 июля на субботу 3 июля.
Таким образом:
Кроме того, 20 июля будет Курбан-айт. Он приходится на вторник, что тоже дает один дополнительный выходной. Но переносов не будет.
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