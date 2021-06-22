Начато 29 расследований за нарушения антимонопольного законодательства - Жумангарин

Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса.

В Казахстане проводится 29 расследований по фактам нарушений антимонопольного законодательства. Об этом на заседании правительства рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Жумангарина, в настоящее время разработан законопроект, который направлен на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции. Документ включает в себя также нормы для развития конкуренции на рынках реализации лекарственных средств.

Этот рынок жестко зарегулирован. Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости, - сказал он.

Глава ведомства добавил, что в рамках антитрестовского регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам.

В работе на сегодня 29 расследований, - уточнил Жумангарин.

При этом зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт "мягкого права".

Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР-тестирования. На сегодня идет работа на рынке строительных материалов, снижен тренд на повышение цен на социально значимые продукты и товары, и строительство жилья, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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