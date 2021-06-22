С 1 июля в Турции полностью отменят комендантский час

С начала пандемии в стране выявлено 5 370 299 случаев заражения коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене ряда ограничений, передает zakon.kz.

По информации газеты Hurriyet, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 22.00, а также воскресный локдаун. С 1 июля снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.

В апреле в стране ввели круглосуточный комендантский час на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Турции выявлено 5 370 299 случаев заражения коронавирусом. Умерли 49 185 человек.

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