Алматинцев предупредили об опасных местах для парковки

Испытания пройдут с 23 по 9 июля в восьми районах Алматы.

Алматинцев попросили воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, сообщает zakon.kz.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 4.00 до 8.00 с 23 июня по 9 июля в восьми районах Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, - сказали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109, - сообщили в компании.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

Ауэзовский р-н: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова

Ауэзовский, Наурызбайский и Алмалинский р-н: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара

Алатауский р-н: с. Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа

Алатауский р-н: Мөнке би – Б. Момышұлы – Ф. Онғасыровой – мкр. Зерделі

Алмалинский и Бостандыкский р-н: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – р. Есентай – Шевченко – Досмухамедова

Жетысуский р-н: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4, Кокмайса;

Алмалинский и Бостандыкский р-н: Карасай батыра – Кожамкулова – Габдуллина – Розыбакиева;

Ауэзовский и Наурызбайский р-н: Толе би – Абая – Ашимова – Гайдара;

Наурызбайский р-н: Жуалы - Сәбденова - Жақыбаева - Тарғап.

29 и 30 июня

Ауэзовский, Наурузбайский и Алмалинский. р-н: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара;

Бостандыкский р-н: микрорайон Казахфильм – Лисянского – Розыбакиева – микрорайон Алмагуль – Жарокова – Ходжанова;

Медеуский р-н: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби;

Алмалинский и Медеуский р-н: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Н. Назарбаева – Маметовой – Уалиханова

30 июня

Жетысуский и Турксибский р-н: микрорайоны Кулагер, Серикова, Ратушного, Рыскулова – Жангельдина – А. Тихого – Глазунова;

Алмалинский и Бостандыкский р-н: Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Тлендиева;

Алатауский р-н: Мөнке би – Б. Момышұлы – Райымбека – Ф. Онғасыровой

30 июня и 1 июля

Бостандыкский р-н: микрорайон Мирас – Торайгырова – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова;

Медеуский и Жетысуский р-н: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

1 июля

Ауэзовский р-н: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова

Бостандыкский р-н: микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова

1 и 2 июля

Бостандыкский и Алмалинский р-н: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – р. Есентай – Гоголя

2 июля

Ауэзовский р-н: Куанышбаева – Рыскулбекова – р. Большая Алматинка – Саина

Алмалинский и Бостандыкский р-н: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Катаева

2 и 5 июля

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский р-н: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского

7 июля

Алмалинский и Жетысуский р-н: Рыскулова – Сейфуллина –Гайдара – Карасай батыра

8 июля

Алмалинский и Жетысуский р-н: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова

9 июля

Алмалинский р-н: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

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