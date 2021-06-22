В Казахстане все автобусные парки хотят передать в частные руки

Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК Серик Жумангарин доложил о новых подходах к развитию конкуренции на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В соответствии с поручением главы государства агентством в рамках концепции "слышащего государства" открыты краудсорсинговые площадки. Прежде всего, это открытая диалоговая площадка обмена мнениями Open Space, где состоялось более 211 сессий по самым актуальным и злободневным вопросам, которые волнуют общество, а также были созданы Советы по барьерам в 17 регионах страны, в которых принимают участие 216 экспертов. За это время было выявлено более 80 барьеров, по 13 из которых уже приняты меры. Основная задача на сегодня ясна - это определение роли государства в экономике. Серик Жумангарин

Так, по его словам, высокий уровень концентрации на ключевых товарных рынках и высокий уровень государственного участия в экономике на сегодня являются основным барьером на пути развития конкурентной экономики. При этом выделяются три основных регуляторных барьера по развитию конкуренции.

Прежде всего, это доступ к ключевой мощности, искажение ценообразования, а также избирательное покровительство или фаворитизм.

Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Это инфраструктура или объект, без доступа к которым конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям.

В пример председатель АЗРК РК привел магистральную железнодорожную сеть, кабельную канализацию связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства.

Нами определены принципы доступа к ключевой мощности: платность, транспарентность, срочность, возможность занятия доминирующего положения, - отметил председатель АЗРК РК.

Дальнейшее направление развития конкуренции - это развитие биржевой торговли. Серик Жумангарин подчеркнул, что сейчас биржевая торговля переведена на "цивилизованные рельсы". На сегодня запущены торги бензином, битумом, углем, сжиженным газом. Впереди, до конца года, торговля будет расширяться за счет авиакеросина, дизтоплива, пшеницы. Впервые состоялись биржевые торги углем, где базисом поставки выступают сами карьеры. Первые торги АО "Каражыра" и АО "Шубаркуль Комир" показали, что экономия для потребителя составляет около 20%.

Следующий важный шаг, и это было поручение главы государства, - регулирование деятельности так называемых операторов, государственных и частных. Мы выявили 51 монопольного оператора, 47 из них - госучастием, - доложил глава АЗРК РК.

По 24 из них вводится институт специального права: они будут подлежать жесткому регулированию - ценовому, ограничению иной деятельности, запрету на участие в других компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при создании.

По 18-ти регулирование не требуется - эти операторы осуществляют общественные услуги и не получают прибыли.

По 9-ти будут приняты кардинальные меры: по 4 - ликвидация либо приватизация, по 5 - лишение операторства, сохранение их в статусе подведомственных организаций.

Еще один важный аспект - сокращение госучастия в предпринимательстве. Участие государства в экономике на сегодняшний день составляет 14,8%, более 2 тыс. субъектов квазигоссектора. Здесь был предложен секторальный анализ госсобственности. То есть вне зависимости от видов деятельности, если сектор созрел, с учетом количества субъектов МСБ, уровня господдержки, его надо полностью приватизировать. Примерами являются стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия благоустройства. Естественно, с учетом регионализации Казахстана.

Также важно сокращение количества госзаданий. Мы планируем уже в следующем году сократить их на 27, а в целом, приблизительно в два раза к 2025 году. Экономический эффект составит более 30 млрд тенге, - добавил председатель агентства.

Обеспечение равного доступа к мерам господдержки. На сегодняшний день идет персонализация господдержки. В основном, по словам Серика Жумангарина, поддерживается крупный бизнес.

АЗРК РК будут разработаны конкурентные принципы оказания мер господдержки с учетом доли МСБ, уровня госучастия, наличия барьеров, уровня рыночной концентрации.

Внедрение новых подходов к регулированию цифровой экономики.

Как отметил глава Агентства по защите и развитию конкуренции, Казахстан уже вступил в эпоху цифровой экономики. В связи с этим сегодняшние методы регулирования немного устарели, поэтому необходимо определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков.

Важной является конкуренция на рынке электроэнергии. На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1% электрической энергии. Все остальное - по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи до 2025 года организованная торговля электроэнергией увеличится как минимум до 30%. Кроме того, планируется устранить дифференциацию на рынке снабжения электрической энергией.

Все это даст ежегодную экономию порядка 20 млрд бюджетных средств, 31 млрд станут экономией для расходной части МСБ и, естественно, возрастет жилищная помощь, по нашим расчетам, на 720 млн, - пояснил Жумангарин.

Следующий важный вопрос - это развитие конкуренции на рынке транспорта. Главным образом это касается развития конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Уже выдано более 40 лицензий в этой сфере. Есть три перевозчика, два из них являются частными, они работают в пилотном режиме. Задача - расширить эту деятельность. То есть в планах к 2025 году должно быть не менее 10 перевозчиков.

Также большой закрытый рынок - это рынок аэропортовой деятельности. К терминальному обслуживанию планируется свободный доступ, в перронном обслуживании должно быть минимум два оператора, при этом один из них - независимый.

На рынке аэропортов с пассажиропотоком более 2 млн чел. должен быть доступ к не менее трем услугам наземного обслуживания. На рынке пассажирских автоперевозок в Казахстане имеется определенное количество государственных автобусных парков. В планах их полная приватизация.

Что касается рынка реализации лекарственных средств, то, как отметил Серик Жумангарин, здесь предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости по МНН.

В рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам. В настоящее время ведется 29 расследований.

Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт "мягкого права". Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР-тестирования, - подчеркнул глава Агентства по защите конкуренции.

Также соответствующая работа ведется на рынке строительных материалов. Так, снижен тренд на повышение цен на рынках СЗПТ и строительства жилья.

Эффект от реализации мер по развитию конкуренции:

увеличение биржевой торговли нефтепродуктами до 20% к 2025 году, сжиженным газом - до 100% уже в следующем году (экономический эффект составит более 1,9 трлн тенге);

увеличение объема централизованных торгов электроэнергией до 30% к 2025 году на сумму более 350 млрд тенге (ежегодная экономия средств бюджета - на 20 млрд тенге и 31 млрд тенге для МСБ);

развитие маркетплейсов даст сокращение в 10 раз времени на смену поставщика электроэнергии;

обеспечение к 2025 году свободного доступа к не менее чем 7 услугам наземного обслуживания на территории аэропортов;

обеспечение доступа к кабельной канализации в области связи;

сокращение количества муниципальных автобусных парков в городах республиканского и областного значения до 0;

сокращение к 2025 году количества госзаданий на 50% ;

оптимизация к 2025 году 20 единых операторов.

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