Почти 4 млрд принесли волонтеры в экономику Казахстана

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил усилить меры стимулирования волонтерского движения.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход исполнения Дорожной карты развития волонтерства на 2021-2023 годы, сообщает zakon.kz.

Волонтерство становится важной формой гражданской активности казахстанцев. В результате проведения Года волонтера в 3 раза увеличилось количество волонтерских организаций, в 4 раза - число активных волонтеров, - говорится в сообщении primeminister.kz.

В период пандемии в стране волонтерами оказана помощь более 950 тыс. гражданам, в том числе в распределении гуманитарной помощи, в работе с людьми с инвалидностью, детьми и подростками.

Продолжает работу созданный в прошлом году республиканский и 17 региональных фронт-офисов волонтеров. За первое полугодие текущего года проведено около 6 тыс. мероприятий с участием более 113 тыс. волонтеров. В рамках Дорожной карты развития волонтерства на 2021-2023 годы предусмотрена реализация свыше 40 проектов на сумму 528 млн тенге.

По оценке Центра Talap, экономический вклад волонтеров в экономику Казахстана в 2020 году составил 3,9 млрд тенге. Наибольшая доля волонтерской деятельности приходится на сферы здравоохранения и социальных услуг - 68%, и в области благоустройства и чистоты - 12%.

Мы увидели большой потенциал волонтерского движения и реальную пользу. Поэтому по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева этот год стал продолжением волонтерских инициатив. Необходимо и дальше развивать в обществе принципы взаимопомощи и благотворительности, - сказал Мамин.

Министерству информации и общественного развития совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить качественную проработку законопроекта по вопросам волонтерской деятельности и внести его в правительство до 1 июля текущего года, совместно с экспертами - разработать стандарт поддержки волонтерской деятельности и выработать рекомендации государственным органам по основным направлениям дальнейшего развития волонтерства.

Премьер-министр поручил государственным органам создать условия и активизировать отраслевое волонтерство, в том числе цифровое, онлайн-волонтерство, эковолонтерство, в сферах правовой и психологической помощи, сохранения объектов историко-культурного наследия, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других сферах.

Акиматам регионов поручено усилить меры стимулирования волонтерского движения, наладить систему постоянного мониторинга и принять до 1 августа текущего года региональные Дорожные карты до 2023 года.

Глава Правительства отметил, что в рамках празднования 30-летия независимости совместно с волонтерскими организациями необходимо обеспечить широкое вовлечение общественности в реализацию общенационального Марафона добрых дел.

Министерству информации совместно с госорганами и Национальной волонтерской сетью поручено активно пропагандировать лучшие волонтерские практики и усилить информационно-разъяснительную работу на всех уровнях.

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