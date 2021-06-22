Нигматулин вручил журналистам премию Мажилиса "Парламент сөзі"

Спикер Мажилиса также подчеркнул, что представители СМИ всегда являются главными партнерами депутатов в законодательной работе.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил победителям премии для журналистов "Парламент сөзі" эксклюзивные статуэтки и дипломы лауреатов, сообщает zakon.kz.

Традиционно накануне профессионального праздника представителей средств массовой информации в Мажилисе чествуют журналистов, отмечая их заслуги и вручая специальную премию "Парламент сөзі". В этом году парламентская премия проводится уже в пятый раз. пресс-служба Мажилиса

Поздравляя журналистов, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул роль средств массовой информации в развитии нашей страны, а также в конструктивном взаимодействии с депутатским корпусом.

Говоря о знаковых событиях этого года - 30-летии независимости Казахстана, 25-летии двухпалатного Парламента, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на достижениях нашей страны, которые стали возможны благодаря единству всех казахстанцев, приверженности ценностям стабильности и согласия, благодаря стратегическому курсу Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и политике главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что представители средств массовой информации всегда являются главными партнерами депутатов в законодательной работе.

Уверен, что и в дальнейшем мы вместе будем выполнять каждый свой профессиональный долг, способствуя совершенствованию законодательства и улучшению жизни граждан. Нурлан Нигматулин

Лауреатами номинации "За вклад в развитие парламентской журналистики" стали известный политический деятель, первый министр печати и информации Республики Казахстан, депутат Парламента нескольких созывов Куаныш Султанов и известный журналист Жумабике Жунусова.

В номинации "За лучший телевизионный сюжет" лауреатами признаны корреспонденты телеканалов "Qazaqstan" Нысаналы Ыгылов и "Хабар" Динара Жанбатырова.

Лауреатами номинации "За лучшую печатную публикацию" стали Гулзина Бектасова (газета "Айкын") и Владимир Курятов (газета "Казахстанская правда").

В номинации "За лучший интернет- и радиоматериал" лауреатами признаны руководитель информационного портала "Qamshy.kz" Билял Куаныш и Жания Уранкаева ("Sputnik Казахстан").

Премию "Парламент сөзі" в номинации "Специальный репортаж" получили корреспондент телеканала "Хабар 24" Нуршапагат Несипбаев и специальный проект "Первого канала "Евразия" "Парламент online".

Лауреатами в номинации "За лучший видео- и фотоматериал" стали оператор телеканала "Астана" Нуржан Махмутов и фотограф информационного портала "Tengrinews.kz" Турар Казангапов.

В номинации "За лучший материал в социальных сетях" победителями стали Мурат Абенов и Данияр Ашимбаев.

В этом году Мажилис учредил специальную премию "К 30-летию Независимости Республики Казахстан". Ее лауреатами стали Председатель правления "Егемен Казахстан" Дархан Кыдырали и телеканал "КТК".

Этот год для нашей страны особенный. Это год 30-летия независимости Казахстана. И все эти годы все важнейшие для нашего государства политические события, социально-экономические преобразования, достижения и успехи, работа государственных институтов, в том числе законодательная деятельность депутатов Парламента, всегда были и остаются в центре внимания средств массовой информации страны. Поэтому ваш вклад - вклад журналистов - поистине огромен и является частью нашей общей истории, - подчеркнул Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, вручая победителям памятные статуэтки с символикой Мажилиса и дипломы лауреатов.

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