В Алматы проходят антитеррористические учения

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

В Алматы проходят плановые антитеррористические учения, сообщает zakon.kz.

22 июня в Алмалинском районе по улице Клочкова, 26 с 10.00 до 13.00 пройдут плановые антитеррористические учения, - сообщили в АГОШ по борьбе с терроризмом.

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, следует отметить, что, согласно ст.443 Кодекса РК Об административных правонарушениях, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

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