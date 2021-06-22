Продолжается газификация Туркестанской области

Этим летом планируется обеспечить голубым топливом еще шесть населенных пунктов - Кызылсенгир, Тугыртас, Зангар, Какпак, Сырлысай и Багыс.

По поручению Президента Казахстана продолжается реализация "Плана мероприятий по газификации Туркестанской области", согласно которому до 2026 года планируется обеспечить газом 100% населенных пунктов региона, сообщает zakon.kz.

В целом, в Туркестанской области насчитывается 843 населенных пункта, в которых проживают 1 983 967 жителей. Из них 7 городов с общим населением 389 400 человек и 836 сельских населенных пунктов с населением 1 594 567 жителей.

Этим летом АО "КазТрансГаз" планирует обеспечить голубым топливом еще шесть населенных пунктов - Кызылсенгир, Тугыртас, Зангар, Какпак, Сырлысай и Багыс. Газ туда будет подаваться с автоматической газораспределительной станции "Какпак" по специально построенным газоотводящим и распределительным газопроводам. Со стороны АО "КазТрансГаз" все работы выполнены с опережением графика. Теперь дело за местными исполнительными органами, которые должны проконтролировать качество газовой инфраструктуры, построенной подрядными организациями.

В прошлом году газ пришел не только в Туркестанскую область. Также началась газификация столицы и центральных областей, за счет чего существенно выросло количество потребителей.

На сегодняшний день голубое топливо в Казахстане получает почти 2 млн абонентов и более 51 тыс. предприятий. Годовой прирост мощностей по региональной транспортировке и распределению газа составил 4,87%.

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