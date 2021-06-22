В каких регионах Казахстана чаще всего нарушают карантин

Основные нарушения - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

Более 1,3 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение режима карантина, сообщает zakon.kz.

С 1 января по 19 июня текущего года мониторинговые группы провели 107 358 рейдов и проверили 655 859 объектов. Более 17 тыс. объектов работали с нарушением карантинных требований. Чаще всего карантинный режим нарушали предприятия и объекты бизнеса в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

В ведомстве отметили, что основные нарушения, которые выявляются в ходе мониторинга, - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

По итогам выявленных нарушений в суд были переданы материалы по 315 делам, приостановлена деятельность 84 объектов бизнеса. За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 7,1 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,3 млрд тенге. КСЭК

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