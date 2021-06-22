Троих мужчин сдуло на надувном матрасе на реке Тобол

В результате происшествия никто не пострадал.

В Рудном трое мужчин, которые решили поплавать на надувном матрасе на реке Тобол, унесло течением и прибило к отдаленному острову в 200 метрах от берега, сообщает zakon.kz.

Самостоятельно выбраться им не удалось, и они позвонили в службу спасения. Буквально через 40 минут в помощь отдыхающим спасательное подразделение в составе трех человек личного состава и одной моторной лодки прибыло к месту спасения. Мужчин доставили на берег. В результате происшествия никто из них не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ "СП и АСР ДЧС Костанайской области".

20 июня в Украине женщину с ребенком сильным ветром сдуло на надувном матрасе на расстоянии около 1,5 километра от берега.

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