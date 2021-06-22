"Черный лебедь" для "Евразии"

"Евразия" остается безусловным лидером страховой индустрии Казахстана как в корпоративном, так и в розничном секторах.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости СК "Евразия" на уровне "BBB", прогноз "стабильный". Кредитный рейтинг СК "Евразия" по национальной шкале также остался на уровне "kzAAA", сообщает zakon.kz.

Несмотря на пандемию, пик которой пришелся на 2020 год, СК "Евразия" удалось не только не снизить показатели своего бизнеса, но и, напротив, значительно их улучшить. Так, оставаясь единственной страховой компанией в стране, которая по праву считается глобальным игроком на международном страховом рынке, в ковидный период "Евразия" увеличила свой международный бизнес почти на треть: ее страховые премии в иностранной валюте выросли на 32,5% по сравнению с благополучным 2019 годом.

"Евразия" остается безусловным лидером страховой индустрии Казахстана как в корпоративном, так и в розничном секторах. Акционеры компании обеспечили рост бизнеса вливанием дополнительного капитала. Так, в 2020 году уставный капитал был увеличен почти на 12% по сравнению с 2019 годом и составил 135 млрд тенге. В 2021 году акционеры увеличили этот показатель до беспрецедентных 162 млрд тенге.

Пандемия COVID-19 стала тем самым "черным лебедем", который, наверное, является самым большим вызовом, я надеюсь, XXI века. Сохранить темпы роста на падающем рынке было огромной задачей для "Евразии". И, конечно же, результаты 2020 года являются предметом гордости и для менеджмента, и для акционеров, вклад которых в развитие нашего бизнеса неоценим. Аналитики Standard & Poor’s, помимо рассмотрения показателей "Евразии", оценивали и подходы регулятора к сохранению стабильности на финансовом рынке страны. Могу с уверенностью сказать, что деятельность Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан также стала фактором нашего высокого рейтинга. председатель правления АО "Страховая компания "Евразия" Борис Уманов

По данным Национального банка РК, активы СК "Евразия" на 1 июня 2021 года составили 352,9 млрд тенге. Кредитный рейтинг эмитента на уровне "BBB" от S&P Global Ratings превышает суверенный рейтинг Казахстана и Российской Федерации.

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