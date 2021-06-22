Актюбинская область демонстрирует стабильный рост экономики

До конца года мерами господдержки планируется охватить 3,3 тыс. субъектов МСБ.

Сегодня в СЦК состоялась пресс-конференция об итогах социально-экономического развития Актюбинской области за 5 месяцев 2021 года и планах на предстоящий период, сообщает zakon.kz.

Аким области Ондасын Уразалин рассказал о реализации поручений президента по обеспечению экономического роста и улучшению благосостояния населения.

По его словам, с начала года наблюдается поэтапное восстановление темпов экономического роста. По итогам 5 месяцев обеспечена положительная динамика по всем основным социально-экономическим показателям. В частности, отмечен высокий темп роста объемов промышленного производства - 108,1%, в том числе обрабатывающей промышленности - 112,1%, горнодобывающей - 105,9%. Темп роста сельского хозяйства составил 102,1%, строительства - 101,3%, ввода жилья - 106,5%, инвестиций - 109,6%.

Привлечение значительных инвестиций даст дополнительный импульс в развитии нашего региона в такое непростое время. В этом направлении ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. В целом, за 5 месяцев 2021 года привлечено 206 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется ввод 31 инвестпроекта в сферах энергетики, нефтепереработки, пищевой промышленности, цифровизации и т.д. стоимостью 126 млрд тенге и созданием порядка 1000 рабочих мест. Ондасын Уразалин

В числе наиболее крупных инвестпроектов - ветряная электростанция ТОО "Arm Wind" стоимостью 36 млрд тенге, переработка опасных нефтяных отходов ТОО "ЭкоТехПрогресс" стоимостью 15 млрд тенге, центр обработки данных стоимостью 13,8 млрд тенге и другие.

Сельское хозяйство также является важнейшей отраслью экономики Актюбинской области. За 5 месяцев этого года в регионе произведено сельхозпродукции на 85 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС увеличено на 7%, МРС - на 1%, лошадей - на 24%.

Регион имеет большой потенциал в данном направлении. Планируем, что в перспективе сельскохозяйственная отрасль станет одним из основных драйверов экономического роста области. В 2021 году в целях государственной поддержки сельского хозяйства из республиканского и местного бюджетов выделено порядка 22,6 млрд тенге субсидий. Вместе с тем по программе "Еңбек" предусмотрено 3,3 млрд тенге на реализацию 745 проектов. Ондасын Уразалин

В сфере малого и среднего бизнеса также отмечается положительная динамика развития. Доля МСБ в экономике на сегодня составляет порядка 24%, количество действующих субъектов по итогам 5 месяцев увеличилось по сравнению с прошлым годом на 5,1%, составив 63 тыс.

По итогам года долю МСБ в экономике планируем увеличить до 25%. Нельзя не отметить государственную поддержку, оказываемую бизнесу. На сегодня действующими механизмами господдержки охвачено более 1200 проектов МСБ, это в 8 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.Ондасын Уразалин

По его словам, до конца года мерами господдержки планируется охватить 3,3 тыс. субъектов МСБ.

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