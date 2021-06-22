Найден мертвым. Нашли последнего пропавшего туриста в Туркестанской области

Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В Сайрам-Угамском ущелье найдено еще одно тело, сообщает zakon.kz.

В Толебийском районе Туркестанской области в Сайрам-Угамском ущелье найдено еще одно тело. 22 июня в 11:50 в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в 2 км вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Он отметил, что на место направлен вертолет АО "Казавиаспас".

Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Талгат Уали

По его словам, поисковые работы велись по восьми направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, три квадрокоптера, четыре кинологических расчета и один вертолет.

25 мая в 18:30 на пульт "112" поступило сообщение о пропаже семи туристов на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены 28 мая, а 29 мая были найдены тела двух туристов. 12 июня было найдено тело еще одного туриста. В общей сложности поиски всех пропавших туристов велись 27 суток.

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МЧС РК призывает граждан соблюдать меры предосторожности в горах, без подготовки не подниматься в горы.

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