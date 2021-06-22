Премьер Азербайджана пригласил казахстанцев поучаствовать в восстановлении Карабаха

Глава МИД РК предложил азербайджанцам участвовать в создании сети оптово-распределительных центров в Казахстане.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстан Мухтар Тлеуберди совершил официальный визит в Баку. Там он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. В ходе переговоров премьер Азербайджана пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха, передает zakon.kz.

Тлеуберди передал лидеру Азербайджана теплые приветствия и пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Он поздравил с восстановлением территориальной целостности страны на основе международного права и резолюций Совета Безопасности ООН и обсудил реализацию договоренностей на высшем уровне, - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Ильхам Алиев отметил, что Казахстан и Азербайджан связывают давние доверительные отношения.

Основу этой дружбы заложили в свое время Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев, а сегодня данный курс продолжают президенты двух стран, - сказал президент Азербайджана.

Он выразил уверенность, что планируемый визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан придаст дополнительный импульс сотрудничеству РК и АР.

Стороны согласились в необходимости дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и координации усилий по развитию транзитно-транспортного потенциала.

С премьер-министром Азербайджана Али Асадовым глава казахстанского МИДа обсудил широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сферах. Глава МИД Казахстана предложил представителям азербайджанского бизнеса участвовать в создании сети оптово-распределительных центров на территории РК.

Глава правительства Азербайджана отметил потенциал развития торговых отношений, особенно в поставках азербайджанской продукции в западные регионы Казахстана. Пригласил казахстанские компании принять активное участие в восстановлении Нагорного Карабаха, что является сегодня приоритетом для азербайджанского общества.

На переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым стороны "сверили часы" по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, региональной и международной повесток дня, включая каспийскую проблематику и взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, Тюркского совета и других многосторонних организаций.

Мухтар Тлеуберди приветствовал достигнутые трехсторонние договоренности между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Выразил надежду, что стабилизация ситуации вокруг Карабаха создаст новые условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа с Казахстаном и странами Центральной Азии, раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран с учетом разблокировки транспортных связей в регионе.

В свою очередь, Байрамов проинформировал о текущей ситуации в Южно-Кавказском регионе, предпринимаемых шагах Азербайджана по реализации принятых трехсторонних договоренностей.

Стороны наметили планы по проведению очередного 17-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализации проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, рассмотрели перспективы участия казахстанских компаний в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных территорий Карабаха.

Глава МИД Казахстана с удовлетворением отметил продолжающиеся поставки казахстанских грузовых электровозов и зерна на рынок Азербайджана, осуществление совместного проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, который расширит транзитный потенциал наших стран в телекоммуникационной сфере.

Также в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном в 2022 году стороны договорились о том, что необходимо тщательно подготовиться к празднованию этой юбилейной даты.

В рамках визита казахстанская делегация приняла участие в церемонии возложения венков к могиле Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Монументу Вечного огня на Аллее шехидов.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились столкновения между Азербайджаном и Арменией. Стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и активно применяли военную технику.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября. Армения согласилась на передачу Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.

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