Что будет с владельцами неучтенных аттракционов, рассказал Султанов

Сейчас для допуска аттракционов к работе создается спецкомиссия по приемке по каждому такому аттракциону.

Как будут контролировать безопасность уже установленных аттракционов в Казахстане, рассказал на отчетной встрече с населением министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Султанов напомнил, что в прошлом году было несколько фактов, когда на аттракционах были пострадавшие.

Пострадали дети и наши граждане от аттракционов. В 2019 году был принят регламент в рамках ЕАЭС в отношении аттракционов, и нами был принят нацстандарт по безопасности аттракционов. Более того, ему был придан статус обязательного применения, - сказал министр.

По его словам, сейчас для допуска аттракционов к работе создается спецкомиссия по приемке каждого аттракциона.

Это комиссия с участием акимата, Комитета промышленной безопасности и владельцев аттракционов. Владельцам неучтенных аттракционов будет даваться предписание, если они не исполнят его в срок, то будут в законодательном порядке оштрафованы, - предупредил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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