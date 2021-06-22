Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Премьер-министр Казахстана вакцинировался от COVID-19

Фото: primeminister.kz 22 июня 2021, 14:49

Он получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе.

Премьер-министр РК Аскар Мамин 21 июня после окончания рабочего дня вакцинировался против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Глава правительства получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Отмечается, что после вакцинации самочувствие Мамина хорошее, никаких побочных эффектов не выявлено.

Читайте также: Цой рассказал об индийском штамме коронавируса, выявленном в Нур-Султане

На сегодняшний день в Казахстане более 2,8 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,7 млн человек - вторым компонентом.

Читайте также: В Нур-Султане ужесточат карантин из-за индийского штамма коронавируса

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬28
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Алматинца возмутило название кафе в парке 28 панфиловцев
Порно по-русски или бессПОРНО о порно-контенте "в законе"