Бакберген Тайшеев: Главное - не бояться вакцинироваться

Поэтому руководитель Музея Алматы призвал всех получить прививки от COVID-19.

С самого начала вакцинации в Алматы жители города получают прививки от коронавирусной инфекции в специальных пунктах и поликлиниках, сообщает zakon.kz.

По данным акимата города, сотрудники "Объединения музеев города Алматы" при Управлении культуры активно получают прививки от КВИ.

По словам главного хранителя "Объединения музеев города Алматы" Раузии Турсумбековой, она добровольно получила вакцину "Спутник V".

После прививки почувствовала себя очень хорошо, побочных эффектов не было. Из-за продолжающейся пандемии люди со всего мира заражаются коронавирусной инфекцией. Поэтому я решила получить вакцину, чтобы защитить себя и своих близких от опасной эпидемии. Получение вакцинации - это моя личная позиция и осознанное решение. Я самостоятельно решила вакцинироваться, без какого-либо принуждения. Поэтому призываю всех казахстанцев пройти вакцинацию. Я считаю, что это проявление гражданской позиции каждого из нас, - подчеркнула она.

Руководитель Музея Алматы Бакберген Тайшеев напомнил: "С прошлого года нам не удалось преодолеть опасную пандемию, так как распространение инфекции в какой-то момент замедляется, а в какой-то начинает снова прогрессировать".

Поэтому я думаю, что единственное лекарство от этой пандемии - это вакцинация. В данный момент сфера медицины развивается с невероятной скоростью, и поэтому в прививках нет ничего страшного. Сегодня одним из эффективных способов избавления от болезни является именно вакцинация. Прошу не верить ложной информации и слухам, распространяющимся в социальных сетях. Получение вакцины - это большой шаг для здоровья своего, своих близких и коллег. До сих пор опасность пандемии не рассеяна. Главное - не бояться. Поэтому я призываю всех вас получить прививки. После приема первого компонента вакцины у меня не наблюдалось побочных эффектов, я чувствовал себя хорошо. Второй компонент принимаю 30 числа этого месяца (июня. Прим. ред.) Самое главное, что после получения вакцины у меня не наблюдалось обострения хронических заболеваний и не поднялась температура, - рассказал он.

Заместитель директора по развитию "Объединения музеев города Алматы" Кайрат Тарбаев отметил, что "единственный инструмент борьбы с пандемией и профилактики - вакцинация".

Я призываю алматинцев, земляков, получить вакцину и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Прежде чем получить прививку, я задумался. Это связано с тем, что в средствах массовой информации распространилась разнообразная информация о негативном влиянии вакцины. Поэтому прошу не верить различным сведениям, распространяемым в социальных сетях, и рассматривать только официально подтвержденную информацию. В данный момент единственный способ, благодаря которому мы можем вернуться к обычной жизни, - это получить вакцину. Первый компонент вакцины "Спутник V" я получил 27 мая. Прежде всего, врачи проверили мое здоровье и провели разъяснительную работу. После получения вакцины дискомфортного эффекта не было. В целом, я призываю вас не бояться вакцины, а получить ее для собственного здоровья, - пояснил он.

Всего за весь период с 1 февраля по 21 июня 2021 года в Алматы вакцинированы 380 382 человека. За прошедшие сутки прививки получили 5042 человека. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 47 205 человек. В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1257 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!