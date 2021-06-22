Что делать, если ребенка укачивает в машине 

Приложение zakon.kz
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Не стоит давать детям препараты от укачивания без совета врача.
Когда начинается период долгожданных отпусков с путешествиями и поездками на дачу многие родители сталкиваются с проблемой, что ребенка укачивает, сообщает zakon.kz.
Не нужно давать ребенку большое количество сладостей, особенно таких, как мороженное. Вместо конфет и чипсов приготовьте морковные палочки или дольки яблока.
Яблоко или одну грушу разрезать на несколько порций и в течение всей дороги потихонечку давать ребенку. Маленькие дети могут посасывать кусочек яблока или кусочек груши совершенно спокойно. Тем самым, этими сосущими движениями, они существенно снижают свой риск укачивания, - сказала НТВ семейный диетолог, врач-психотерапевт Анна Ивашкевич.Укачивать может и от игр с гаджетами в дороге
Детям не обязательно все время смотреть в экран — можно накачать детские песни, рассказы и сказки в аудиоформате.
Большие расстояния требуют остановок: и детям, и взрослым нужно разминаться примерно раз в три-четыре часа.
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