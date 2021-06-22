Когда будут достроены развязки в Алматы 

По всем объектам строительства развязок и пробивки улиц Сагинтаев поручил мобилизовать рабочую силу и технику, а также контролировать качество и своевременность работ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проинспектировал темпы строительства трех развязок, инфраструктуры метрополитена и пробивки пр. Абая до границы города, сообщает zakon.kz.

Аким мегаполиса посетил развязку у "восточных ворот" Алматы, на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту - 784 м, туннеля по ул. Бухтарминской - 570 м. Отдельные направления планируется открыть для движения к концу года. Полная сдача объекта планируется на следующий год, что позволит увеличить пропускную способность по ул. Бухтарминской на 30%, по Кульджинскому тракту - на 15%.

Сагинтаев ознакомился с ходом работ на развязке туннельного типа на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова. Проектом предусмотрено строительство двух туннелей общей длиной 690 метров для беспрепятственного движения транспорта по пр. Сейфуллина. Проезд транспортных средств по ул. Жансугурова, а также съезды будут осуществляться на уровне земли. Предусмотрено строительство четырех надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, озеленение и благоустройство территории. Завершить проект планируется в 2022 году.

Аким города также проверил темпы возведения транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова. Протяженность эстакады - 186 м. По пр. Рыскулова предусмотрено 8, а по ул. Емцова - 4 полосы движения.

Также Сагинтаев ознакомился с ходом строительства второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена станций "Сарыарка" и "Достык", где ведутся отделочные работы.

Технический запуск двух станций намечен на конец года.

Также акиму Алматы доложили о ходе работ по строительству третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена станции "Калкаман". Проект предусматривает строительство перегонного тоннеля протяженностью 2,48 км, от станции "Достык" до станции "Калкаман", которая будет построена под ул. Ашимова.

В ходе объезда аким Алматы проинспектировал ход работ по пробивке пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман и до границы города. Общая протяженность составляет 4,8 км. В реализации находится участок протяженностью 3 км, от ул. Яссауи до ул. Береке в мкр. Шугыла. Проектом предусматривается строительство 6-полосной дороги, тротуаров, велосипедных дорожек. При своевременном выкупе участков, находящихся в зоне строительства, планируется завершить работы до конца текущего года. Таким образом, пр. Абая будет продлен от ул. Момышулы до административного центра Наурызбайского района.

По всем объектам строительства развязок и пробивки улиц Сагинтаев поручил мобилизовать рабочую силу и технику, а также контролировать качество и своевременность работ. Кроме того, руководителям соответствующих управлений необходимо оперативно решать возникающие при реализации проектов вопросы.

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